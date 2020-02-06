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06 лютого 2020, четвер, 18:35 2
Економіка 2020-02-06T18:45:41+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку впевнено зростає

Гривня на міжбанку впевнено зростає

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, курс гривні
Гривні. Фото: hvylya.org
Гривні. Фото: hvylya.org

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 12 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,60-24,65 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,56-24,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,56-24,59 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,41% з 23,74 UAH/USD до 24,58 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 6 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 5 лютого, впав на 3 копійки до 3,48 гривень за 10 рублів.

Також Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6 лютого, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Тим часом у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 лютого на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.

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