Нефьодов в грудні отримав 230 тис. гривень зарплати

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов, який засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі, отримав 230 тис. гривень зарплати в грудні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 24 грудня Нефьодов отримав 229 877 гривень зарплати у Митній службі.

При цьому 29 листопада він отримав 252 595 гривень зарплати у Митній службі.

У листопаді минулого року Нефедов в ефірі hromadske повідомив, що отримав за жовтень понад 24 тис. гривень.

Кабінет Міністрів призначив Нефедова головою Державної митної служби 5 липня 2019 року.

До цього Нефьодов був призначений на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі в лютому 2015 року, а на посаду першого заступника - у листопаді 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні офіційно почала працювати Нова митниця.

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