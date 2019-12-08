В Украине официально начала работать Новая таможня

Сегодня в 00:00 в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.

Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков", - написал Нефедов.

Он добавил, что в 00:03 уже была оформлена первая экспортная декларация на груз, а в полночь был оформлен первый рейс в международном аэропорту "Борисполь".

"Еще остаются точечные вопросы, разгребем за неделю - места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше", - отметил глава ГТС.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил положения о Налоговой и Таможенной службах, на которые Украина обязалась разделить ГФС перед МВФ 20 декабря 2018 года.

Напомним, 24 октября был начат процесс по созданию региональных подразделений Гостаможслужбы, в результате которого количество таможен в Украине сократилась с 26 до 16.