ОБСЄ стурбована обшуками СБУ в офісі "1+1"

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбована обшуками Служби безпеки в офісі телеканалу "1+1", які були проведені 5 лютого.

Про це представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми стурбовані обшуками в цьому ньюзрумі. Ньюзрум не повинен бути охоронюваним місцем. Для журналістів важливо виконувати свої обов'язки без будь-якого тиску", - сказав Дезір.

Він зазначив, що правоохоронцям важливо бути акуратними в розслідуванні, враховуючи вплив медіа у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Дезір підкреслив, що ОБСЄ просить владу надати чіткішу інформацію.

Крім того, він вважає, що ОБСЄ повинна бути впевнена, що нічого не ускладнює роботу журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1".

Раніше, 5 лютого, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" у зв'язку з чим телеканал "1+1" порахував обшуки тиском і вимагав коментарів Баканова.