Зеленський призначив львівським губернатором бізнесмена Козицького

Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації бізнесмена Максима Козицького.

Про це він повідомив під час відвідин шахти "Межирічанська" (Червоноград) у Львівській області, передають Українські Новини.

"Хочу представити голову обласної державної адміністрації, чому саме ця людина. Ваша людина, львів'янин Максим Козицький, він завершив багато різних вузів і медичний університет львівський, і Києво-Могилянку закінчив, і університет імені Франка закінчив, тобто людина досвідчена, професійна, 20 років менеджерського досвіду", - сказав Зеленський.

Президент вручив йому указ про призначення.

38-річний Козицький, раніше був директором компанії "Еко-Оптіма", яка займається установкою вітрових і сонячних електростанцій.

Його батько Зиновій Козицький - відомий український бізнесмен, власник групи бурових компаній "Горизонти".

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні Зеленський звільнив Маркіяна Мальського з посади львівського губернатора.

Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і призначив нового прокурора.