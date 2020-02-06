Рябошапка заявив, що у нього "є напрацювання" стосовно депутатів Ради

Офіс генерального прокурора має певні напрацювання щодо діючих депутатів Верховної Ради.

Про це журналістам повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, відповідаючи на питання про наявність напрацювань щодо діючих народних депутатів у кримінальних справах, передають Українські Новини.

"Напрацювання завжди є", - сказав він.

Генпрокурор відмовився розкривати деталі, яких конкретно депутатів стосуються напрацювання Офісу генпрокурора.

Рябошапка підкреслив, що не буде анонсувати повідомлення про підозри депутатам.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп Кива збирається судитися з Рябошапкою через бійку в ресторані.

Раніше Офіс генерального прокурора почав роботу в четвер, 2 січня. Наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора. 19 вересня, Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.