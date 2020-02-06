підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 лютого 2020, четвер, 14:50 8
Економіка 2020-02-06T14:51:01+02:00
Українські Новини
У відділеннях "Укрпошти" тепер можна зняти готівку без комісії

У відділеннях "Укрпошти" тепер можна зняти готівку без комісії

Александр Дмитриенко
Укрпошта, зняття готівки, поштові відділення

Акціонерне товариство "Укрпошта" ввело послугу зняття готівки через POS-термінали.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти", передають Українські Новини.

"Понад 3 000 автоматизованих відділень "Укрпошти" обладнані терміналами для зняття готівки без комісії. Крім плати банківською картою за комунальні платежі, перекази та інші товари або послуги, клієнти можуть зняти готівку через POS-термінали "Укрпошти". Така можливість з'явилася в обласних центрах і населених пунктах з більше ніж 2 тис. жителів, де скорочуються банківські відділення та банкомати, але є відділення "Укрпошти" з POS-терміналами", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, користувачі послуги можуть отримати суму від 50 гривень до 10 000 гривень за одну операцію.

Комісія за зняття готівки в автоматизованих поштових відділеннях відсутня, однак можлива комісія банку, що випустив карту.

Як повідомляли Українські Новини,"Укрпочта"попереджає про затримки доставки поштових відправлень в Китай

Також в "Укрпошті" підтверджують різке скорочення тиражів місцевих видань, - НСЖУ

Більше новин про: Укрпошта зняття готівки поштові відділення

Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія"
Сьогодні в Раді розглянуть законопроект про ринок землі
Новини
Відео дня: у Раді депутати ледь не побились: "А за клоуна ви зараз п... отримаєте" 15:29
Звільнення Бабак з посади міністра розвитку громад і територій сталося через тиск Вавриша та Богдана, – ЗМІ 15:19
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
У Державному космічному агентстві проходить обшук 14:51
У відділеннях "Укрпошти" тепер можна зняти готівку без комісії 14:50
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
більше новин
"Продамо землю - продамо майбутнє": у зв'язку з масовими акціями біля Ради в Києві утворилися затори
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok