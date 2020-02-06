У відділеннях "Укрпошти" тепер можна зняти готівку без комісії

Акціонерне товариство "Укрпошта" ввело послугу зняття готівки через POS-термінали.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти", передають Українські Новини.

"Понад 3 000 автоматизованих відділень "Укрпошти" обладнані терміналами для зняття готівки без комісії. Крім плати банківською картою за комунальні платежі, перекази та інші товари або послуги, клієнти можуть зняти готівку через POS-термінали "Укрпошти". Така можливість з'явилася в обласних центрах і населених пунктах з більше ніж 2 тис. жителів, де скорочуються банківські відділення та банкомати, але є відділення "Укрпошти" з POS-терміналами", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, користувачі послуги можуть отримати суму від 50 гривень до 10 000 гривень за одну операцію.

Комісія за зняття готівки в автоматизованих поштових відділеннях відсутня, однак можлива комісія банку, що випустив карту.

Як повідомляли Українські Новини,"Укрпочта"попереджає про затримки доставки поштових відправлень в Китай

Також в "Укрпошті" підтверджують різке скорочення тиражів місцевих видань, - НСЖУ