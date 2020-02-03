"Укрпочта" предупреждает о задержках доставки почтовых отправлений в Китай

Акционерное общество "Укрпочта" предупреждает о возможных задержках доставки почтовых отправлений в Китай из-за коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.

"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных почтовых операторов-партнеров "Укрпочты" все отправления проходят строгую проверку, рентген-уход, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и Всемирной организации здравоохранения... Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и партнерами в Китае.

"Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения", - напоминается в сообщении.

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