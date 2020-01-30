подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
30 января 2020, четверг, 10:45 106 Документ
СМИ 2020-01-30T10:45:02+02:00
Українські Новини
В "Укрпочте" подтверждают резкое сокращение тиражей местных изданий, - НСЖУ

В "Укрпочте" подтверждают резкое сокращение тиражей местных изданий, - НСЖУ

Павел Твердохлиб
Газеты, СМИ, Укрпочта, Смелянский Игорь, НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины, Сергей Томиленко
Газеты. Фото: losangeles.zagranitsa.com
Газеты. Фото: losangeles.zagranitsa.com

В январе 2020 года подписной тираж местных изданий Украины, то есть областных, городских и районных газет и журналов, составляет 76% от уровня тиражей на 1 января 2019 года. Такие данные сообщает АО "Укрпочта" в ответ на официальный запрос Национального союза журналистов Украины, сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В официальном письме за подписью гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского говорится, что общий подписной тираж местных изданий Украины составляет 2,51 миллионов экземпляров. Подписной тираж прессы общегосударственной сферы распространения составляет 4,15 миллионов экземпляров, что составляет 92% к уровню тиражей на 1 января 2019 года. Общий показатель восстановления тиражей национальных и местных изданий составил 85%.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что главной причиной падения тиражей является некачественная почтовая доставка периодики из-за существенного сокращения почтальонов и закрытия почтовых отделений. На качество доставки при постоянном повышении цены на услугу жалуются редакторы районных и областных изданий.

Обеспокоенный ситуацией с падением тиражей украинских газет председатель НСЖУ Сергей Томиленко, отмечает, что ситуация, которая складывается с подпиской - чрезвычайная.

- Для многих регионов, в отдаленных селах, где нет интернета и телевидение работает нестабильно - печатное слово едва ли не единственный источник достоверной информации. Но ситуация, когда украинцы оплачивают услугу по высоким тарифам, но взамен получают головную боль с почтовой доставкой газеты, ненормальная, - отмечает Томиленко. - Эти резкие падения тиражей украинских газет - не столько от развития новых медиа, сколько от отсутствия государственной политики поддержки украинских СМИ.

Больше новостей о: Газеты СМИ Укрпочта Смелянский Игорь НСЖУ Национальный союз журналистов Украины Сергей Томиленко

Антимонопольный комитет проверяет "Укрпочту" из-за...
В Совете Европы заявили, что законопроект о дезинф...
Мининфраструктуры не знает и не хочет знать какую ...
Светлана Крюкова: Смелянский испугался и передумал...
"Укрзализныця" засекретила космическую зарплату своего начальника
Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове
Новости
Кличко обратился в Кабмин и парламент, чтобы присоединить Коцюбинское к столице 12:20 Документ
ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации 12:15
Полиция начала расследовать как поджог возгорание в автомобиле журналистки "Радио Свобода" во Львове 11:57
В Лисичанске 23 тысячи человек остались без воды 11:54
Кабинет Министров Украины, Фото: КМУ
В Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс грн 11:53 Документ
больше новостей
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии 17:08
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok