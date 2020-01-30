В "Укрпочте" подтверждают резкое сокращение тиражей местных изданий, - НСЖУ

В январе 2020 года подписной тираж местных изданий Украины, то есть областных, городских и районных газет и журналов, составляет 76% от уровня тиражей на 1 января 2019 года. Такие данные сообщает АО "Укрпочта" в ответ на официальный запрос Национального союза журналистов Украины, сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В официальном письме за подписью гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского говорится, что общий подписной тираж местных изданий Украины составляет 2,51 миллионов экземпляров. Подписной тираж прессы общегосударственной сферы распространения составляет 4,15 миллионов экземпляров, что составляет 92% к уровню тиражей на 1 января 2019 года. Общий показатель восстановления тиражей национальных и местных изданий составил 85%.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что главной причиной падения тиражей является некачественная почтовая доставка периодики из-за существенного сокращения почтальонов и закрытия почтовых отделений. На качество доставки при постоянном повышении цены на услугу жалуются редакторы районных и областных изданий.

Обеспокоенный ситуацией с падением тиражей украинских газет председатель НСЖУ Сергей Томиленко, отмечает, что ситуация, которая складывается с подпиской - чрезвычайная.

- Для многих регионов, в отдаленных селах, где нет интернета и телевидение работает нестабильно - печатное слово едва ли не единственный источник достоверной информации. Но ситуация, когда украинцы оплачивают услугу по высоким тарифам, но взамен получают головную боль с почтовой доставкой газеты, ненормальная, - отмечает Томиленко. - Эти резкие падения тиражей украинских газет - не столько от развития новых медиа, сколько от отсутствия государственной политики поддержки украинских СМИ.