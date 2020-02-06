У 2019 імпорт коксівного вугілля з Росії скоротився на 24,2%

В 2019 році порівняно з 2018 роком імпорт коксівного вугілля (рядових і концентрату) з Росії скоротився на 24,2%, або на 1,6 млн тонн до 5,015 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укркокс", передають Українські Новини.

В 2019 році імпорт коксівного вугілля (концентрат) з Казахстану збільшився на 88,5%, або на 352 тис. тонн до 749,8 тис. тонн, з США та інших країн - скоротився на 6,2%, або на 300 тис. тонн до 4,57 млн тонн, з Чехії - збільшився в 9 разів до 93,5 тис. тонн.

В 2019 році надходження вугілля на коксохімзаводи скоротилося на 4,5%, або на 654 тис. тонн до 13,925 млн тонн порівняно з 2018 роком.

При цьому надходження українських вугілля збільшилася на 30,2%, або на 812 тис. тонн до 3,497 млн тонн, імпортних вугілля - скоротилося на 12,3%, або на 1,467 млн тонн до 10,428 млн тонн.

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Найбільший завод з виробництва коксу горів під Донецьком

В 2019 році виробництво валового коксу (6% вологості) зменшилася на 7,1%, або на 767 тис. тонн порівняно з 2018 роком до 10 059 тис. тонн.