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19 ноября 2019, вторник, 09:35 1792
Происшествия 2019-11-19T09:46:03+02:00
Українські Новини
Крупнейший завод по производству кокса горел под Донецком

Крупнейший завод по производству кокса горел под Донецком

Пожар, Авдеевский коксохимический завод, пожар на заводе, Пожар в Донецкой области
Пожар на заводе. Фото: Musa Magomedov/Facebook
Пожар на заводе. Фото: Musa Magomedov/Facebook

Пожар без жертв произошел в цеху улавливания №1 Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 17 ноября в 20:25 поступило сообщение о пожаре на территории цеха по проезду Индустриальному, 1 в Авдеевке. По прибытию на место вызова спасатели установили, что происходит горение газа на месте разгерметизации электрических газодувных машин в помещении здания машинного зала.

В 21:42 пожар ликвидировали, человеческих жертв нет. Технологический процесс цеха временно приостановлен. Причина пожара устанавливается.

Авдеевский КХЗ является крупнейшим коксохимическим заводом в Европе и входит в состав группы "Метинвест". Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%). 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Как сообщали Українськi Новини, взрыв с разрушением и пожаром прогремел в Днипре. Ранее на заводе в Сумах прогремел взрыв, были госпитализированы 8 человек.

Также пожарные потушили загоревшийся корабль на "Кузнице на Рыбальском".

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