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06 лютого 2020, четвер, 13:47 18
Політика 2020-02-06T13:49:05+02:00
Українські Новини
Ткаченко на зустрічі із Зеленським зізнався, що прослушка Гончарука знаходилась на комп'ютерах "1+1"

Ткаченко на зустрічі із Зеленським зізнався, що прослушка Гончарука знаходилась на комп'ютерах "1+1"

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Слуга народу, Олександр Ткаченко, Обшуки, Телеканал 1+1
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Депутат від "Слуги народу" і колишній гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським зізнався, що записи прослуховування прем'єра Олексія Гончарука перебували на комп'ютерах телеканалу "1+1".

Про це розповів "Буквам" один з депутатів "Слуги народу" після зустрічі з президентом.

"Дубинський (нардеп Олександр Дубинський, – ред.) підняв цю тему. Спочатку вони все заперечували. Потім президент сказав, що у нього є 100 % дані, що ці записи були на комп'ютерах каналу. Потім Ткаченко сказав: а що такого, що вони там були. Це, мовляв, журналістська робота. На що Зеленський відповів, що журналістська робота – це сказати, що була незаконне прослуховування, та оприлюднювати, а не монтувати і викидати в Мережу", – розповів депутат на умовах анонімності.

В той же час Зеленський повідомив, що попросить главу Служби безпеки Івана Баканова провести брифінг про вчорашні обшуки.


Як повідомляли Українські Новини, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1" і вилучила комп'ютер журналіста Куксіна в ході обшуків на телеканалі.

Крім того, Служба безпеки України заявляє, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" стосуються конкретних осіб і можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.

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