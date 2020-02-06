В Одеській області перекинувся пасажирський автобус: двоє людей постраждали

У четвер, 6 лютого, близько п'ятої години ранку сталася аварія на трасі Одеса - Київ біля с. Болгарка Роздільнянського району. Рейсовий автобус з 19 пасажирами перекинувся. Двоє людей отримали травми. Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

Повідомляється, що, за попередніми даними, водій рейсового автобуса сполученням Одеса-Київ не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус, в якому перебувало 19 пасажирів, перекинувся.

Дві людини - 37-річна жінка та 9-річна дитина отримали тілесні ушкодження та доставлені в клінічну лікарню в Одеській області.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Пасажирський автобус перекинувся на трасі Одеса-Київ. Фото: Національная Поліція

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого у Мелітопольському районі Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. 5 осіб госпіталізовано та 1 особа травмована.

Також 5 лютого В Харківській області зіткнулися та загорілися дві легкові машини, загинули п'ять осіб.

Раніше водій шкільного автобуса "Еталон" помер за кермом у Кам'янському Дніпропетровської області, постраждалих немає.