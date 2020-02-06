В Запорожской области перевернулся автобус: 5 пассажиров госпитализированы, 1 получил травму

5 человек госпитализированы и 1 травмирован в результате переворачивания пассажирского автобуса утром в четверг в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, около 7:30 на 459 километре автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" водитель рейсового микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал с трассы и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии 6 пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу, где пятерых из них госпитализировали.

По данному факту начато досудебное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщали Українськi Новини, 10 декабря 5 человек были госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области.

Также 2 человека погибли и 2 госпитализированы в понедельник из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 11 автомобилей на трассе "Киев - Одесса" в Одесской области 27 января 2020 года.