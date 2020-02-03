подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Днипре погиб водитель маршрутки, в которой было двадцать детей, из-за столкновения с Audi
03 февраля 2020, понедельник, 17:24 172
Происшествия 2020-02-03T17:25:45+02:00
Українські Новини
В Днипре погиб водитель маршрутки, в которой было двадцать детей, из-за столкновения с Audi

В Днипре погиб водитель маршрутки, в которой было двадцать детей, из-за столкновения с Audi

Елизавета Кесельман
Днипро, ДТП, Смерть водителя, Авария, столкновение микроавтобусов

Водитель школьного автобуса "Эталон" в понедельник умер за рулем в Каменском Днепропетровской области, пострадавших нет.

Об этом Українським Новинам сообщило управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

68-летний водитель умер во время движения автобуса, в салоне находилось 20 школьников и 3 взрослых.

 

Автобус продолжил движение по проспекту Шевченко, переехал трамвайные пути, съехал с дороги, протаранил забор и снес фонарный столб.

Погибший водитель.Погибший водитель.

Автобус направлялся на занятия в бассейн.

Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, ранее 5 человек были госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области.

Также 28 декабря 2019 года, в Киеве на Надднепрянском шоссе произошла смертельная авария,где Фура TATA снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водителя легковушки зажало в салоне. К сожалению, он погиб. Мужчину, который был за рулем грузового авто, госпитализировали.

Также в Киеве Mercedes протаранил ТЦ "Домосфера".

Больше новостей о: Днипро ДТП Смерть водителя Авария столкновение микроавтобусов

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений
38,5% опрошенных стали хуже относиться к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием
Новости
Зеленский заявил, что скоро появятся даты возвращения пленных украинцев из России 17:47
Лондон отказывается от стандартов ЕС в вопросах окружающей среды, прав работников и субсидий 17:37
Памятку архитектуры не восстановить: в Одессе после пожара решили снести колледж 17:35
В Днипре в ходе столкновения маршрутки с Audi погиб водитель.Фото: dnepr.express
В Днипре погиб водитель маршрутки, в которой было двадцать детей, из-за столкновения с Audi 17:24
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений 17:21
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана 16:18
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
больше новостей
В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok