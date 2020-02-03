В Днипре погиб водитель маршрутки, в которой было двадцать детей, из-за столкновения с Audi

Водитель школьного автобуса "Эталон" в понедельник умер за рулем в Каменском Днепропетровской области, пострадавших нет. Об этом Українським Новинам сообщило управления Национальной полиции в Днепропетровской области. 68-летний водитель умер во время движения автобуса, в салоне находилось 20 школьников и 3 взрослых. Автобус продолжил движение по проспекту Шевченко, переехал трамвайные пути, съехал с дороги, протаранил забор и снес фонарный столб. Погибший водитель. Автобус направлялся на занятия в бассейн. Никто из пассажиров не пострадал. Как сообщали Українські Новини, ранее 5 человек были госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области. Также 28 декабря 2019 года, в Киеве на Надднепрянском шоссе произошла смертельная авария,где Фура TATA снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водителя легковушки зажало в салоне. К сожалению, он погиб. Мужчину, который был за рулем грузового авто, госпитализировали. Также в Киеве Mercedes протаранил ТЦ "Домосфера".