В Харьковской области столкнулись и загорелись две легковушки, погибли пять человек

Сегодня, 5 февраля, в Изюмском районе Харьковской области на трассе Киев-Довжанский произошло смертельное столкновение автомобилей, в котором погибли 5 человек, а еще один - получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что сообщение о ДТП поступило в полицию около 16:10.

"Предварительно установлено, что автомобиль "Daewoo Nubir", который двигался по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 года, а также два пассажира "Daewoo Nubira" погибли на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 34-летний водитель "Daewoo Nubira" с травмами доставлен в Изюмскую районную больницу.

ДТП на трассе в Харьковской области. Фото: facebook/police.kharkоv

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГСЧС. Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются.

Информация о ДТП зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).