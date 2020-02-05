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05 февраля 2020, среда, 23:32 261
Происшествия 2020-02-05T23:33:07+02:00
Українські Новини
В Харьковской области столкнулись и загорелись две легковушки, погибли пять человек

В Харьковской области столкнулись и загорелись две легковушки, погибли пять человек

Анна Рудык
ДТП в Харьковской области, ДТП, погибшие в ДТП, смертельное ДТП
Смертельная авария в Харьковской области. Фото: facebook/police.kharkоv
Смертельная авария в Харьковской области. Фото: facebook/police.kharkоv

Сегодня, 5 февраля, в Изюмском районе Харьковской области на трассе Киев-Довжанский произошло смертельное столкновение автомобилей, в котором погибли 5 человек, а еще один - получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что сообщение о ДТП поступило в полицию около 16:10.

"Предварительно установлено, что автомобиль "Daewoo Nubir", который двигался по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 года, а также два пассажира "Daewoo Nubira" погибли на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 34-летний водитель "Daewoo Nubira" с травмами доставлен в Изюмскую районную больницу.

ДТП на трассе в Харьковской области. Фото: facebook/police.kharkоvДТП на трассе в Харьковской области. Фото: facebook/police.kharkоv

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГСЧС. Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются.

Информация о ДТП зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

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