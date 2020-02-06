підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 лютого 2020, четвер, 10:43 29
Економіка 2020-02-06T11:30:01+02:00
Українські Новини
У січні продажі легкових електромобілів збільшилися на третину

У січні продажі легкових електромобілів збільшилися на третину

Александр Дмитриенко
Укравтопром, продажі електромобілів, Електромобілі, Nissan Leaf

У січні продажі легкових електромобілів збільшилися на третину до 587 одиниць порівняно з січнем 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У перший місяць 2020 рокк українці придбали 587 легкових автомобілів на електричній тязі, що на третину більше, ніж у попередньому році. Проте таке зростання було забезпечене за рахунок збільшення реєстрацій автомобілів, що були в експлуатації (+37%), в той час як попит на нові електромобілі трохи знизився (-5%).

В підсумку частка нових машин на січневому ринку легкових електромобілів становила 6% проти 8% в 2019 році. Обсягоутворюючою моделлю на ринку електрокарів продовжує залишатися Nissan Leaf. У січні 216 "Ліфів" отримали українські номери", - сказано в ньому.

Продажі легкових електромобілів Tesla Model S становили 58 одиниць, Model 3 - 41 одиницю і Model X - 34 одиниці.

Продажі електромобілів Chevrolet Bolt - 32 одиниці.

Як повідомляли Українські Новини,Топ-5 автомобілів які найчастіше українці купували в 2019 році

У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані

Більше новин про: Укравтопром продажі електромобілів Електромобілі Nissan Leaf

У січні продажі нових комерційних автомобілів збіл...
У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майж...
В Україні вдвічі збільшилася кількість електромобі...
В Україні зростає попит на електроавтомобілі: які ...
Сьогодні в Раді розглянуть законопроект про ринок землі
Зеленський не витратив жодної копійки з бюджету на зйомки дорогого новорічного привітання
Новини
Зеленський вмовляв "слуг народу" на фракції підтримати земельну реформу, - ЗМІ 11:56
Мітинг проти ринку землі. Фото: Страна
"Продамо землю - продамо майбутнє": у зв'язку з масовими акціями біля Ради в Києві утворилися затори 11:39
Івано-Франківська область призупинила заняття в 17 школах із-за грипу та ГРВІ 11:36
У січні "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 20% 11:33
Рубль впав у ціні: курс російської валюти в четвер 11:04
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
більше новин
Гривня поступово повертається до свого мінімуму: курс валют на четвер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok