У січні продажі легкових електромобілів збільшилися на третину до 587 одиниць порівняно з січнем 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У перший місяць 2020 рокк українці придбали 587 легкових автомобілів на електричній тязі, що на третину більше, ніж у попередньому році. Проте таке зростання було забезпечене за рахунок збільшення реєстрацій автомобілів, що були в експлуатації (+37%), в той час як попит на нові електромобілі трохи знизився (-5%).

В підсумку частка нових машин на січневому ринку легкових електромобілів становила 6% проти 8% в 2019 році. Обсягоутворюючою моделлю на ринку електрокарів продовжує залишатися Nissan Leaf. У січні 216 "Ліфів" отримали українські номери", - сказано в ньому.

Продажі легкових електромобілів Tesla Model S становили 58 одиниць, Model 3 - 41 одиницю і Model X - 34 одиниці.

Продажі електромобілів Chevrolet Bolt - 32 одиниці.

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У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані