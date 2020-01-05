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05 января 2020, воскресенье, 23:57 83
Транспорт 2020-01-06T01:15:02+02:00
Українські Новини
Топ-5 автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в 2019 году

Топ-5 автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в 2019 году

Ярина Вацяк
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Автомобили. Фото: pixabay.com
Автомобили. Фото: pixabay.com

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 28% до 1,5 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В декабре 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнился 1,5 тысячами новых машин. Это наилучший результат за весь минувший год, который, к тому же, почти на 28% превзошел декабрьский показатель 2018 года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, несмотря на такой резкий всплеск потребительской активности, общегодовой результат в 12,4 тыс. новых авто так и не смог достичь объема рынка 2018 года.

Отставание составило почти 3%.

Среди новых коммерческих авто в прошлом году чаще всего регистрировались автомобили марки Renault, которым было выдано 2469 номеров.

К своему результату годичной давности Renault прибавила почти 2%.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat – 1491 регистрация (+12% к 2018г.).

Несмотря на 9% падение регистраций, третье место в рейтинге марок занял Ford.

За год 922 новых коммерческих автомобиля этой марки получили свои первые регистрационные номера.

На четвертом месте Mercedes-Benz, в активе которого 850 регистраций новых машин (-19%).

Замыкает лидерскую пятерку 2019 года Peugeot – 828 шт. и плюс 80% к предыдущему году.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 продажи коммерческих автомобилей снизились на 1% до 1007 единиц.

В январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи легковых электромобилей повысились на 37% до 5,789 тыс. авто., а рынок украинских легковушек вырос в два раза.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились.

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