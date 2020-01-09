В 2019 продажи легковых электромобилей выросли на почти треть, 92% из них - б/у

В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи легковых электромобилей в Украине увеличились почти на треть до 7,012 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В прошлом году в Украине было зарегистрировано 7 542 единицы автотранспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества 7 012 штук – легковые электромобили и 530 штук – коммерческие. В результате рынок легковых электромобилей за год вырос почти на треть, а коммерческих – в полтора раза. Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила: в части легковых – 92%, а в коммерческом сегменте – 96%. При этом средний возраст регистрируемого в 2019 году электрического секонд-хенда был у легковых авто – 4 года, у коммерческих – 6 лет", - говорится в нем.

Самым популярными легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf.

За 12 месяцев 2019 года 3 217 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

Также в ТОП-10 электрокаров вошли: Tesla Model S - 623 единицы; Volkswagen Е-Golf - 360 единиц; BMW i3 - 338 единиц; Fiat 500е - 312 единиц.

Среди новых электромобилей наилучший результат в продажах показал автомобиль JAGUAR I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

В коммерческом сегменте наилучший результат у Renault Kangoo Z.E. - с начала года 482 авто, на втором месте - NISSAN e- NV200 - 29 авто, на третьем -PEUGEOT Partner Electric – 7 авто.

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