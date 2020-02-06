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06 лютого 2020, четвер, 10:34 24
Зовнішня політика 2020-02-06T11:45:02+02:00
Українські Новини
Мінекономіки очікує підписання угоди про вільну торгівлю з Великобританією у 2021 після її виходу з ЄС

Мінекономіки очікує підписання угоди про вільну торгівлю з Великобританією у 2021 після її виходу з ЄС

Елизавета Кесельман
Британія, Вихід Великобританії з Євросоюзу, Україна, Зона вільної торгівлі
Україна та Великобританія. Фото: zn.ua
Україна та Великобританія. Фото: zn.ua

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікує, що Україна підпише угоду про вільну торгівлю з Великобританією у 2021 році після її остаточного виходу зі складу Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передають Українські Новини.

"Що потрібно запам'ятати нашим експортерам: зараз не змінюється нічого, далі з 1 січня наступного року у нас буде угода про вільну торгівлю з Великобританією. Враховуючи те, що ми готувалися до різних сценаріїв Брекзита, в минулому році ми майже повністю підготували угоду", - сказано в ньому з посиланням на слова заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торгового представника України Тараса Качки.

Згідно з повідомленням, угоду про вихід Великобританії з ЄС передбачає перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

Під час перехідного періоду Великобританія має право користуватися преференціями в рамках угод, укладених від імені ЄС, а також вести переговори про укладення нових торговельних угод з третіми країнами з метою збереження діючих преференцій.

При цьому Великобританія залишається учасником Митного союзу ЄС.

Для України це означає, що Великобританія для всіх цілей розглядається як сторона угоди про асоціацію між Україною і ЄС до кінця цього перехідного періоду.

За словами Качки, угода з Великобританією буде схоже на угоду про вільну торгівлю з ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, 1 лютого Великобританія офіційно вийшла зі складу Євросоюзу.

Крім того, Британія хоче укласти торговельні відносини з ЄС "канадському" зразком.

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