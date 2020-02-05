Британия хочет заключить торговые отношения с ЕС по "канадскому" образцу

Громкий выход Великобритании из Евросоюза пробудил у властей сохранить торговые отношения Британии и ЕС по "канадскому образцу". Об этом на мероприятии в Варшавской школе экономики заявил министр по делам Европы Министерства иностранных дел Британии Кристофер Пинчер, передает Reuters.

Представитель МИДа Британии отметил, что понимает последствия заключения такой сделки с ЕС. По словам Пинчера, переговоры с Евросоюзом на эту тему могут положить новое начало между сторонами.

Всеобъемлющую экономическую и торговую сделку (CETA) представители Канады и Европейского Союза подписали в октябре 2016 года. Она предусматривала устранение пошлин на торговлю на 99% всех видов товаров.

В то же время в ней ограничивался объем торговли, к примеру, говядиной, свининой и некоторыми продовольственными товарами. CETA также не охватывает сферу услуг, которая обеспечивает 80% рабочих мест и Великобритании. А канадские компании могут действовать в ЕС только после получения необходимых разрешений.

Как сообщали Українські Новини, 29 января, депутаты Европейского парламента одобрили выход Великобритании из Европейского союза.

Также министр иностранных дел Украины Пристайко объявил, что Brexit изменений для Украины не принесет.