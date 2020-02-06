СБУ прийшла додому до трьох журналістів "1+1"

СБУ прийшла з обшуками в квартири двох діючих і одного колишнього журналістів "1+1".

Про це повідомив керівник департаменту журналістських проектів "1+1" Максим Шиленко, передає ТСН.



За словами Шиленка, СБУ прийшла додому до Дениса Данька, Євгена Куксіна і Олександра Низовцева.

"Двоє з журналістів дійсно працюють в департаменті журналістських розслідувань. Один не працює на 1 + 1 давно", - говорить Шиленко.



Дружина Данька повідомила, що в їх квартиру прийшли близько 10 осіб.



Куксін розповів, що в постанові на обшук говориться, що кримінальне провадження, яке дозволило обшук, було порушено на підставі публікації в ЗМІ про прослуховування глави Кабміну Олексія Гончарука.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський оприлюднив у Telegram фото з приміщення одного з журналістів під час обшуку.

Обшуки. Фото: Telegram/@dubinskypro

Як повідомляли Українські Новини, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1". СБУ вилучила комп'ютер журналіста Куксіна в ході обшуків на телеканалі "1+1".



Крім того, Служба безпеки України заявляє, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" стосуються конкретних осіб і можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.