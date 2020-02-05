Телеканал "1+1" вважає обшуки тиском і вимагає коментарів Баканова

Група 1+1 медіа підтвердила обшуки в приміщенні редакції програми "Гроші" і звернулася до голови СБУ Івана Баканова з проханням повідомити про причини проведення слідчих дій. Про це йдеться в заяві, опублікованій телеканалом сьогодні ввечері, 5 лютого.

Так, в заяві йдеться, що за весь період незалежності України це перший обшук у 1+1.

"Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться 1 + 1 медіа. Ми можемо лише припустити, що він пов'язаний з викривальною діяльністю програми. Зазвичай програма "Гроші" є джерелом важливої інформації. Ми обурені і стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції в більшості випадків немає, зате журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності", - йдеться в заяві.

Також 1+1 " зазначили, що вважають такі "візити" повним порушенням журналістської недоторканності і тиском на незалежні ЗМІ.

"Звертаємося до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші". Сподіваємося, що вони досить "вагомі" і дійсно пов'язані з питаннями національної безпеки", - зазначили в 1+1.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ вилучила комп'ютер журналіста Куксіна під час обшуків на телеканалі "1+1".

Тим часом Служба безпеки України заявляє, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" стосуються конкретних осіб і можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.