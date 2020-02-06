Штормовий вітер, снігові завали і ожеледиця: рятувальники попередили про небезпеку

Після приходу циклону Petra 6 лютого по всій Україні очікується різке погіршення погодних умов, що значно ускладнить ситуацію з ожеледицею на дорогах Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За оцінками синоптиків, на столичних дорогах ожеледиця буде настільки сильною, що було оголошено I рівень небезпеки - жовтий. У зв'язку з цим КМДА закликала киян бути обережними.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що 6 лютого в центральних областях очікуються снігопади, пориви вітру 15-20 м / с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Також в Укргідрометцентрі попередили про заметілі і утворення снігового покриву висотою 10-15 см.

У південних, східних та Дніпропетровській областях складні погодні умови (II помаранчевий рівень небезпеки). Вночі та вранці очікується сильний сніг, пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах України ожеледиця.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер очікуються хуртовини з ураганним вітром і температура до -14.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.