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06 лютого 2020, четвер, 07:30 11
Суспільство 2020-02-06T07:30:03+02:00
Українські Новини
Штормовий вітер, снігові завали і ожеледиця: рятувальники попередили про небезпеку

Штормовий вітер, снігові завали і ожеледиця: рятувальники попередили про небезпеку

Таня Войтюк
Прогноз погоди, Погода, Непогода в Україні, погода в Україні, ожеледиця, КМДА, Сніг
Ожеледиця на дорогах. Фото: КМДА
Ожеледиця на дорогах. Фото: КМДА

Після приходу циклону Petra 6 лютого по всій Україні очікується різке погіршення погодних умов, що значно ускладнить ситуацію з ожеледицею на дорогах Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За оцінками синоптиків, на столичних дорогах ожеледиця буде настільки сильною, що було оголошено I рівень небезпеки - жовтий. У зв'язку з цим КМДА закликала киян бути обережними.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що 6 лютого в центральних областях очікуються снігопади, пориви вітру 15-20 м / с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Також в Укргідрометцентрі попередили про заметілі і утворення снігового покриву висотою 10-15 см.

У південних, східних та Дніпропетровській областях складні погодні умови (II помаранчевий рівень небезпеки). Вночі та вранці очікується сильний сніг, пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах України ожеледиця.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер очікуються хуртовини з ураганним вітром і температура до -14.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

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