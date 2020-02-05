Циклон Petra засыпет снегом: синоптик предупредила, что может повториться коллапс 2013 года

Циклон Petra в среду, 5-го февраля, пиведет к резкому ухудшению погоды в Украине. Страну завалит снегом. Также ожидаются такие метеорологические явления, как сильный снег, дождь, порывы ветра, налипание мокрого снега, метели и гололед.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, Карпатах. "На севере Украины и значительной части негорного Запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет - чар нашей Петры так далеко не хватит", - написала Диденко.

Соответственно, от дальних поездок автомобилем лучше воздержаться.

"Южный циклон - особого типа циклон, который всегда имеет свою траекторию движения, с юга или юго-запада, зарождается и движется с Средиземноморья, Балкан, Черного моря. Южные циклоны вследствие температурной разницы впереди и в тылу обусловливают зимой снегопады и метели, летом - мощные ливни, грозы", - сообщила синоптик.

По ее словам, масштабнй снегопад, который парализовал автомобильное движение в 2013 году в столице на неделю, принес именно циклон такого типа.

"Великий Киевский Снег 23 марта 2013 был вызван именно южным циклоном", - написала Диденко.

Температура воздуха в среду днем ​​в Украине ожидается невысокой, от 1 мороза до 3 тепла. На юге еще удержатся выше градуса, + 5 + 10, однако уже 6-го февраля и там похолодает.

В Киеве сильный штормовой ветер одидается 5-го февраля. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром - мокрый снег, снег.

"Циклон похозяйничаем все же в Киеве, однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому и с столице осадки вообще отодвинутся", - сообщила синоптик.

К концу недели похолодание в Украине усилится, будет до -10 градусов и ниже.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.