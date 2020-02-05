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05 февраля 2020, среда, 21:00 172 Карта
Общество 2020-02-05T21:00:01+02:00
Українські Новини
Метели с ураганным ветром и похолодание до -14: прогноз погоды на четверг

Метели с ураганным ветром и похолодание до -14: прогноз погоды на четверг

Надежда Комендантова
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Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net
Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net

После прихода в Украину мощного снежного циклона, 6 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; в Закарпатье без существенных осадков; на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем +3…-3 градуса. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -9…-14 градусов, днем -3…-8 градусов. В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -5…-7 градусов, днем -1…+1 градус. В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -5…-7 градусов, днем -1…+1 градус. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -6…-8 градусов, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; в Днепропетровской области ночью сильный снег, днем снег; на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, в Днепропетровской области -1…-6 градусов, днем -3…+2 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами сильный мокрый снег, днем снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +2…-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью сильные дождь и мокрый снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…-4 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, ночью сильный дождь, днем дождь, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов. В Ялте ночью сильный дождь, днем дождь. Температура ночью и днем +2…+4 градуса.

Прогноз погоди в Украине 6 февраля. Карта: Укргидрометцентр.Прогноз погоди в Украине 6 февраля. Карта: Укргидрометцентр.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

В то же время, синоптики дали устрашающий прогноз погоды на пять лет.

 

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