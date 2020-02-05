На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ

26 українців перебувають на круїзному лайнері, де виявлено коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Національний координатор із міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) у Японії повідомив Центру громадського здоров'я, що міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії визначило спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері, який здійснює рейс без заходу в порти України.

Влада Гонконгу повідомили про випадок захворювання 2 лютого, викликаноий вірусом 2019-nCoV, у пасажира, який перебував на борту лайнера з 20 січня.

Пасажиру 25 січня діагностований nCoV після висадки в Гонконзі.

На основі цієї інформації з 4 лютого міністерство поставило судно на карантин і проводить дослідження для пасажирів і екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком і мають лихоманку або респіраторні симптоми.

"Національний координатор із ММСП Японії повідомив 5 лютого про 26 громадян України, які перебувають на борту зазначеного круїзного лайнера", - сказано в повідомленні.

Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу, проводиться їхнє дослідження.

Наразі отримано результати тестування для 31 зразка, 10 із яких виявилися позитивними на 2019-nCoV.

Центр громадського здоров'я з'ясовує інформацію про наявність громадян України серед зазначених 10 підтверджених випадків.

Міністерство охорони здоров'я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень у Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні.

Інші пасажири і члени екіпажу, в тому числі ті, хто очікує результатів, мають залишатися на судні щонайменше 14 днів.

Центр громадського здоров'я направив інформаційний лист Державній прикордонній службі України з інформацією про цю ситуацію для координації та узгодження дій з метою проведення відповідних заходів реагування.

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Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомляли, що двадцать українців перебувають на круїзному лайнері, затриманому через коронавірус.

А в Японії, де раніше виявили коронавірус у людини, що не відвідувала Китай, затримали круїзний лайнер, на борту якого знаходилось 3500 чоловік через підозру симптомів коронавірусу.