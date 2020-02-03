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03 февраля 2020, понедельник, 18:17 50
Политика мира 2020-02-03T18:17:55+02:00
Українські Новини
Пристайко объявил, что Brexit изменений для Украины не принесет

Пристайко объявил, что Brexit изменений для Украины не принесет

Ольга Фандорина
Великобритания, Матти Маасикас, Евросоюз, Вадим Пристайко , Brexit
Вадим Пристайко и Маати Маасикас. Фото: Vadym Prystaiko (@VPrystaiko)
Вадим Пристайко и Маати Маасикас. Фото: Vadym Prystaiko (@VPrystaiko)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу в Киеве  с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом. Об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в ходе переговоров они обсудили последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза, а также прогресс в "минском процессе".

"Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина продолжат разработку широкой общей повестки дня с Лондоном. Мы также коснулись прогресса в "минском процессе", - написал Пристайко.

Как сообщали Українські Новини, тем временем британская делегация ушла из Европарламента под волынку.

Также правительство Великобритании заявило, что с конца февраля все желающие получить рабочую визу, смогут без проблем проделать данную процедуру в ускоренном темпе.

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