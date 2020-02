Пристайко объявил, что Brexit изменений для Украины не принесет

Он отметил, что в ходе переговоров они обсудили последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза, а также прогресс в "минском процессе".

"Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина продолжат разработку широкой общей повестки дня с Лондоном. Мы также коснулись прогресса в "минском процессе", - написал Пристайко.

Met EU Ambassador @MattiMaasikas to discuss #Brexit. Received EU diplomatic note. No geopolitical changes for UA. EU and Ukraine will continue developing wide common agenda with London.

We also touched upon the progress of #Minsk process. pic.twitter.com/4Z2fpZM4RP