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29 января 2020, среда, 22:25 8
Европа 2020-01-29T22:25:36+02:00
Українські Новини
Европарламент утвердил выход Великобритании из ЕС

Европарламент утвердил выход Великобритании из ЕС

Анна Рудык
Brexit, Евросоюз, Великобритания, Европарламент, Выход Великобритании из Евросоюза
Голосование за Brexit. Фото: EP PressServicе/Твиттер
Голосование за Brexit. Фото: EP PressServicе/Твиттер

Сегодня, 29 января, депутаты Европейского парламента одобрили выход Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что в поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против - 49, еще 13 - воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Ранее за ратификацию соглашения уже выступал комитет ЕП по конституционным делам.

31 января в 23:00 по лондонскому времени (00:00 по Брюсселю) Великобритания официально перестает быть членом Евросоюза. До декабря 2020 года будет длиться переходный период, в течение которого стороны должны юридически закрепить свои будущие отношения - в частности торговые. 

Как сообщали Українські Новини, в Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Также ранее, 20 декабря, палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.

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