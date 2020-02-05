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05 лютого 2020, середа, 19:39 7
Економіка 2020-02-05T19:51:55+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову злетіла

Гривня на міжбанку знову злетіла

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 21 коп. в середу зміцнився на 12 коп. до 24,67 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,79-24,83 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,75-24,78 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,65-24,69 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,92% з 23,74 UAH/USD до 24,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року склали 26,3 млрд доларів (в еквіваленті).

Також у січні населення продало валюти на 102,4 млн доларів більше, ніж купило. В січні населення продало 1 416,3 млн доларів і купив 1 313,9 млн доларів.

Тим часом середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 лютого на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс купівлі знизився на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

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