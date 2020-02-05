Гривня на міжбанку знову злетіла

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 21 коп. в середу зміцнився на 12 коп. до 24,67 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,79-24,83 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 24,75-24,78 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,65-24,69 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,92% з 23,74 UAH\/USD до 24,67 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року склали 26,3 млрд доларів (в еквіваленті). Також у січні населення продало валюти на 102,4 млн доларів більше, ніж купило. В січні населення продало 1 416,3 млн доларів і купив 1 313,9 млн доларів. Тим часом середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 лютого на 13,18 коп. до 24,9800 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 13,86 коп. до 24,6757 UAH\/USD.