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05 лютого 2020, середа, 19:15 10
Судова влада 2020-02-05T19:28:07+02:00
Українські Новини
Арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка продовжили до квітня

Арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка продовжили до квітня

Анна Рудык
Андрій Антоненко, Печерський райсуд Києва, справа Шеремета, Павло Шеремет
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua

Печерський районний суд Києва продовжив арешт одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави до 4 квітня.

Таке рішення суд прийняв у середу, передають Українські Новини.

Антоненка було доставлено до суду, він був присутній на засіданні.

Суддя дозволив йому перебувати поруч зі своїми адвокатами.

Захист Антоненка просить суд додати до матеріалів справи ключовий доказ - дані про зріст людини, присутньої на відео з камер спостереження в день убивства Шеремета.

Адвокат Станіслав Кулик повідомив, що ці дані було оприлюднено під час брифінгу Національної поліції 25 серпня 2016 року.

Своєю чергою прокурор Сергій Зузак виступив проти, оскільки зараз немає експертизи слідства щодо зросту людини з камер і Антоненка.

Виходячи з цього, на його думку, порівнювати висновки буде ні з чим.

Суд став на бік прокурора і відхилив клопотання адвоката про приєднання цих матеріалів до справи.

Адвокати Антоненка демонструють дані про зріст, зроблені стороною захисту, згідно з якими Антоненко на 10 см вищий за людину з камер спостереження.

Зузак нагадує, що брат дружини підозрюваного 12 грудня перед обшуками виніс з його квартири макет міни МОН-50.

При цьому експертиза встановила, що до вибухових пристроїв вона не відноситься.

Кулик просив суд дозволити допитати музиканта і друга Антоненка Олександра Положинського, який був присутній у залі суду.

Адвокат заявив, що той може розповісти, звідки в підозрюваного макет міни.

Захист зазначає, що Положинського вже допитували з цього приводу і протокол допиту є в матеріалах розслідування, але прокурор не згадує озвучену свідком інформацію.

На допиті Положинський заявив, що корпус міни Антоненкоу подарували його фанати після концерту музиканта.

Також він сказав, що сам бачив, що "міна" всередині порожня.

Зузак на засіданні також зазначив, що Антоненко нібито може сховатися за кордоном.

Захист підозрюваного заявив, що він тричі за все життя був за кордоном, переважно по роботі, і не має наміру переховуватися від слідства.

Незважаючи на це, він готовий здати свій закордонний паспорт правоохоронцям.

Захист Антоненка заявив, що подаватиме апеляцію.

Як повідомляли Українські Новини, МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка виявилося брехнею.

Тим часом терміни досудового розслідування справи Шеремета продовжили до 12 квітня.

Раніше Офіс генпрокурора порадив слідчим "ретельніше перевіряти" аргументи підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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