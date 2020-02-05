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05 лютого 2020, середа, 16:20 3
Верховна Рада і партії 2020-02-05T16:21:11+02:00
Українські Новини
47,9% опитаних "Соцісом" підтримали б "Слугу народу" на виборах Ради

47,9% опитаних "Соцісом" підтримали б "Слугу народу" на виборах Ради

Влада Билоус
Влада Билоус
соцопитування, Рейтинг, Опитування, Верховна Рада

47,9% респондентів, опитаних центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 14,4% - за "Опозиційну платформу - За життя", 12% - за "Європейську солідарність", 8% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради, якби вони проходили в найближчу неділю.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені в середу, передають Українські Новини.

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, 47,9% віддали б свій голос за "Слугу народу", 14,4% - за "Опозиційну платформу", 12% - за "Євросолідарність", 8% - за "Батьківщину" .

Всі інші партії отримують менше 5% підтримки.

Так, з представлених в парламенті поточного скликання політичних сил не подолала 5-відсотковий бар'єр партія "Голос" - за неї зараз готові голосувати 2,2%.

Партія "Сила і честь", яка не представлена в нинішньому парламенті, набрала 4,8% підтримки серед респондентів.

8,1% респондентів не змогли визначитися, кому віддати свій голос.

"Соціс" зазначає, що населення показує досить активну позицію по волевиявленню: всього 17,6% українців стверджують, що не взяли б участь у виборах, якби вони проходили в найближчу неділю.

Опитування проводилося з 20 по 27 січня серед 2,5 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,1%.

Як повідомляли Українські Новини, опитування КМІС показав, що партія Вакарчука не проходить в Раду.

Раніше партія Зеленського втрачала голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенко. Тим часом партии Зеленського і Бойко зберігають лідерство.

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