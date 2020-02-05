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05 лютого 2020, середа, 16:01 206
Верховна Рада і партії 2020-02-05T16:45:02+02:00
Українські Новини
Борг кожного українця перевищив позначку $2 тис., – Льовочкін

Борг кожного українця перевищив позначку $2 тис., – Льовочкін

Сергій Паламаренко
Сергій Льовочкін, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, зростання держборгу
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи фінансові підсумки 2019 року, заявив, що непродумана фінансова політика уряду і Національного банку України створює загрозу для курсової стабільності та виконання бюджету.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

Льовочкін повідомив, що державний борг у валютному еквіваленті зріс на 6,05 млрд доларів, або на 7,7%. Відповідно, в перерахунку на кожного українця він виріс за рік з 1 858 до 2 012 доларів. При цьому основною причиною його приросту стало збільшення внутрішнього держборгу на 27%, або на 7,56 млрд доларів (+ 8,8%, або +67,6 млрд гривень в нацвалюті).

"У 2019 темпи нарощування заборгованості за облігаціями внутрішньої держпозики зросли в 12 разів у порівнянні з 2018 роком. Відповідно, зросло бюджетне навантаження з обслуговування і погашення ОВДП. Якщо в 2018 році на їх обслуговування і погашення пішло 240,9 млрд гривень, то в 2019-му – 334,3 млрд гривень, що можна порівняти з 31,2% витрат держбюджету. І хоча в 2019 р. погашення ОВДП з великим запасом заміщалося новими запозиченнями, постійний попит на ці папери не гарантований, що може створювати загрози з рефінансуванням такого боргу в майбутньому. Тим більше, середньозважена дохідність за гривневими ОВДП в минулому році склала 16,93%, трансформуючись у реальну прибутковість на рівні 9-10% – один з найвищих показників у світі. Це приваблювало портфельних інвесторів. Але в поточному році такої прибутковості вже не буде", – сказав він.

"І найгірше те, що для покупки ОВДП було залучено спекулятивний іноземний капітал, вкладення якого у вітчизняні папери за рік збільшилися у 18 разів. Такий капітал легко заходить, а й також швидко йде з країни в разі погіршення економічної ситуації. Зараз, коли в світі виросли ризики уповільнення темпів економічного зростання через коронавірус, ми вже спостерігаємо зниження курсу національної валюти. А якщо світові економічні проблеми переростуть в економічну кризу, зниження курсу гривні на тлі відтоку нерезидентів і валюти з банківської системи перетвориться в обвал з усіма соціально-економічними наслідками", – заявив народний депутат.

На його думку, уникнути подібного сценарію можна тільки в разі зміни фінансових і економічних пріоритетів.

"Лише відновлення вітчизняної економіки – і, перш за все, промисловості, – зробить Україну менш вразливою для світових потрясінь. Нам потрібна програма підтримки індустріального сектора і програма імпортозаміщення. Без таких кроків ми приречені на повторення криз 2008 та 2014-15 років", – резюмував Сергій Льовочкін.

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