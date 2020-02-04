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04 лютого 2020, вівторок, 16:52 10
Верховна Рада і партії 2020-02-04T18:00:02+02:00
Українські Новини
Бездарний уряд має бути відправлений у відставку, – Бойко

Бездарний уряд має бути відправлений у відставку, – Бойко

Ірина Дорофейчук
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Відставка Кабміну
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що на тлі обвалу соціального захисту громадян, занепаду в промисловості та одночасно захмарних премій і зарплат урядовців Кабінет Міністрів України має бути відправлений у відставку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Жодне питання з соціального захисту людей не вирішене, промисловість у занепаді, а урядовці виписують собі захмарні зарплати та премії. Особливо цинічно це виглядає з огляду на те, наскільки непросто живеться людям.

"У будь-якої нормальної людини виникає питання: як у них вистачило совісті поставити собі зарплати у 100-200 тис. гривень? За які такі успіхи? Урядовці не можуть дати відповідь, навіщо вони це зробили, особливо тоді, коли люди потерпають через космічні тарифи, ціни, відсутність соціальної підтримки", – підкреслив політик.

При цьому, за його словами, питання, пов’язані з виконанням рішень Конституційного Суду щодо відновлення соцвиплат, Кабмін та монобільшість ігнорують.

"Речі, пов’язані з втіленням у життя рішень Конституційного Суду щодо відновлення соціальних виплат чорнобильцям, людям з інвалідністю, ветеранам, залишилися поза увагою монобільшості. Вони уникають прийняття рішень щодо підтримки людей. При цьому у Кабміні, не соромлячись, нараховують собі сотні тисяч гривень", – сказав Бойко.

Співголова ОПЗЖ нагадав, що фракція зареєструвала проект Постанови №2747 щодо заборони підвищення зарплат народним депутатам та проект Закону №2820 про обмеження розміру заробітної плати у державному секторі.

"Ми подали проект Постанови щодо заборони підвищення зарплати народним депутатам. Ми категорично проти таких підвищень, адже бачимо, наскільки важко живуть люди", – зазначив Бойко.

Також він підкреслив, що нинішній Кабмін взагалі не розуміє і не знає, що робити з економікою, як подолати бюджетну кризу.

"У Кабміні не розуміють, що робити з економікою і як потрібно діяти. Люди вже бачать, що крім презентацій ніяких дієвих справ немає. І я не вірю в те, що цей уряд спроможний щось зробити для підтримки реального сектора економіки, який і наповнює бюджет. Бігати по світу у пошуках кредитів, за якими будуть розраховуватися наступні покоління – це справа абсолютно безглузда. Уряд веде країну до економічної прірви, тому він має бути відправлений у відставку", – резюмував Бойко.

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