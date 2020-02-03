Бюджет-2020 уже потребує перегляду, - Льовочкін

Уряд не здатне впоратися з економічною ситуацією в країні, і з цього необхідно зробити відповідні висновки. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Сергій Льовочкін, коментуючи інформацію Мінфіну про недовиконання плану доходiв за січень по загальному фонду на 24,5%, інформує персональний портал політика.

"Весь минулий рік обидва уряди економили на соціальних витратах і на коштах для підтримки економіки, щоб приховати свою нездатність виконати бюджет. Однак нинішнього року так зробити вже не вийде, адже недовиконання дохідної частини катастрофічне. Недобір чверті заниженого січневого плану – це свідчення повного провалу економічного блоку Кабміну. Нам загрожує бюджетна катастрофа, і тому необхідно терміново вжити заходів: по-перше, переглянути бюджет на 2020 рік, скоротивши витрати на держструктури і силові структури, крім армії, по-друге, зробити кадрові висновки з ситуації, що склалася, посиливши економічний напрямок", – заявив Сергій Льовочкін.

За його словами, виконання митницею плану зі зборів лише на 70% наочно демонструє нездатність влади перемогти контрабанду і "сірий" імпорт.

Політик також вважає, що уряд загнав країну в глухий кут: через недовиконання бюджету вiн не вкладає кошти в програми підтримки промисловості, через що промвиробництво падає, і бюджетні доходи падають слідом за ним. У результаті Україна й її громадяни виявилися заручниками безграмотної політики Кабміну.

"Необхідно не тільки нове керівництво економікою, необхідна нова економічна політика. В її основі повинні бути пропозиції щодо перегляду бюджету, яка Опозиційна платформа – За життя пропонувала ще восени. Потрібно збільшити витрати на програму розвитку промисловості і соціальні витрати. Завдяки цьому ми зможемо оживити економіку та виконати бюджет за допомогою збільшення доходів від промисловості, а не через розміщення ОВДП і євробондів", – резюмував Сергій Льовочкін.