Держборг знову почав зростати, збільшившись на $1 млрд у вересні

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у вересні зріс на 1,25% або на 1,03 млрд доларів до 82,95 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець вересня 2019 року становив 1 997,75 млрд гривень або 82,95 млрд доларів проти 2 067,13 млрд гривень, або 81,92 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 вересня становив 1 758,01 млрд гривень (73 млрд доларів) проти 1 809,9 млрд гривень (71,73 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 39,82 млрд доларів до 38,67 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився з 805,24 млрд гривень до 826,81 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився з 31,91 млрд доларів до 34,33 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 вересня становив 239,74 млрд гривень, або 9,95 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом.

Тим часом кожна друга гривня в бюджеті наступного року піде на обслуговування боргів.