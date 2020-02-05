Бойко хоче вибори на підконтрольних територіях

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що парламент повинен прийняти законопроекти, які відкриють шлях до проведення місцевих виборів на підконтрольних територіях.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик зазначив, що українська сторона взяла зобов'язання до наступної зустрічі у "нормандському форматі" імплементувати законопроекти, які відкриють шлях для політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У цьому плані наша фракція є локомотивом – ми вже подали необхідні законопроекти: законопроект про амністію для тих, хто не вбивав, законопроект про особливий статус для цих територій, що записано в Мінських угодах. Якщо ці законодавчі ініціативи будуть прийняті, то відкривається прямий шлях для проведення там місцевих виборів восени і повернення територій і людей додому в Україну", – сказав Бойко.

"Ми сподіваємося, що у "слуг народу" візьме гору здоровий глузд і вони підуть цим шляхом. У будь-якому випадку, ми до цього готові", – підкреслив парламентарій.

Політик також зазначив, що проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях досить чітко прописано в Мінських угодах. "Вони повинні пройти за українським законодавством, із залученням міжнародних спостерігачів. За формулою Штайнмаєра, яку підписала вже нинішня влада, контроль над кордоном українським прикордонникам передається в день відразу після виборів. Не потрібно нічого вигадувати, треба просто мати політичну волю і йти за цим сценарієм, не звертаючи уваги на націоналістичні заклики людей, які 5 років експлуатували тему війни і сьогодні продовжують це робити", – наголосив Юрій Бойко.

Фракція ОПЗЖ зареєструвала в парламенті пакет мирних ініціатив, спрямованих на досягнення миру в Україні, імплементацію Мінських угод, "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", вирішення соціальних і гуманітарних питань жителів Донбасу та інше.