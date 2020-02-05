"Укртрансгаз" звернувся до РНБО з-за арешту всіх своїх активів

Оператор підземних сховищ газу компанія "Укртрансгаз" звернувся до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у зв'язку з арештом всіх своїх рахунків і активів.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"Укртрансгаз" звернувся до РНБО з приводу арештів всіх рахунків і активів підприємства, які роблять неможливим його стійку роботу і викликають ризики для безпечного функціонування газотранспортної системи держави. Після виділення діяльності з транспортування газу в юридично відокремлену компанію ТОВ "Оператор ГТС України", робота "Укртрансгазу" серйозно ускладнилася через активізації неправомірних дій третіх осіб щодо протиправного заволодіння майном "Укртрансгазу", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що найбільш масштабною є вимога 2,336 млрд гривень на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест".

В "Укртрансгазі" відзначають, що арешт рахунків підприємства вже призвів до втрати 50,3 млн гривень.

У свою чергу "Укртрансгаз" розцінює судове рішення, за яким відкрито виконавче провадження як неправомірне, а дії позивача такими, що можуть мати ознаки шахрайства.

"Арешти всіх рахунків підприємства, його рухомого і нерухомого майна ставлять під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ в розпал опалювального сезону. Крім того, згідно з укладеними договорами з ТОВ "Оператор ГТС України", структурні підрозділи "Укртрансгазу" надають послуги ремонту і технічного обслуговування магістральних газопроводів, обладнання газоперекачувальних агрегатів тощо", - підкреслили в повідомленні.

У зв'язку з цим "Укртрансгаз" звертається до РНБО з проханням захистити права підприємства і не допустити незаконний висновок грошових коштів та відчуження майна.

Як повідомляли "Українські Новини", в січні "Укртрансгаз" заявляв про незаконне списання 50,3 млн гривень зі своїх зарплатних рахунків.

Влітку 2019 року "Укртрансгаз" заявляв про свій можливий дефолт через дефіцит коштів.

Проте компанії вдалося домовиться про реструктуризацію заборгованості перед "Еру Трейдинг".