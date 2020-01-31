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31 января 2020, пятница, 09:44 24
Экономика 2020-01-31T09:54:09+02:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" заявляет о незаконном списании 50,3 млн гривен со своих зарплатных счетов

"Укртрансгаз" заявляет о незаконном списании 50,3 млн гривен со своих зарплатных счетов

Оксана Соболь
Энергетика, Арест счетов, Газотранспортная система, Укртрансгаз
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua

Оператор газовых хранилищ компания "Укртрансгаз" заявляет о незаконном списании 50,3 млн гривен со своих счетов на пользу компании "Финансовая компания "Фин-Инвест".

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українськi Новини.

"После наложения ареста частным исполнителем на счета и имущество "Укртрансгаза" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", со счетов государственного предприятия списаны уже 50,3 млн гривен", - сказано в нем.

Оператор газовых хранилищ усматривает в таких действиях нарушение ряда законов Украины и международных конвенций.

Подчеркивается, что счета, на которые наложен арест и списаны средства,используются для выплат заработной платы работникам и уплаты налогов.

Такие счета имеют специальный режим использования и, согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", не подлежат аресту, а взыскание денег с них запрещается законом.

"Укртрансгаз" обратился с письмом в Министерство юстиции с требованиями обжаловать неправомерные действия частного исполнителя.

Также компания обратилась в суд с апелляционными жалобами на постановление суда об изменении способа исполнения решения, вынесенного Арбитражным судом Киева в 2007 году, изменении стороны исполнительного производства и с иском о признании недействительным договора уступки права требования, заключенного между компаниями "Фин-Инвест" и "Укрэнергосбыт".

Ранее "Укртрансгаз" просил Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не допустить передачу 2,3 млрд гривен средств "Укртрансгаза" компаниям "Финансовая компания "Фин-Инвест" и "Укрэнергосбыт".

Решением Хозяйственного суда Киева от 13 июля 2018 года "Укрэнергосбыт" получил дубликат приказа Арбитражного суда и продал "Фин-Инвесту" право требования с "Укртрансгаза" обязательства по поставке газа.

После этого "Фин-Инвест" получил решение Хозяйственного суда города Киева от 9 января 2020 года, которым меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева.

Как сообщали Українськi Новини, ГТС Украины оценили в более чем 3 млрд гривен.

Летом 2019 года "Укртрансгаз" заявлял о своем возможном дефолте из-за дефицита средств.

Однако компании удалось договорится о реструктуризации задолженности перед "Эру Трейдинг".

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