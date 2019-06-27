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27 июня 2019, четверг, 13:23 1204
Экономика 2019-06-27T13:26:29+03:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" договорился с "ЭРУ Трейдинг" о реструктуризации задолженности 1,47 млрд гривен

"Укртрансгаз" договорился с "ЭРУ Трейдинг" о реструктуризации задолженности 1,47 млрд гривен

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" подписал с компанией "ЭРУ Трейдинг" договор о реструктуризации задолженности в размере 1,47 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

"27 июня "Укртрансгаз" заключил с "ЭРУ Трейдинг" договор о реструктуризации задолженности на общую сумму 1,47 млрд гривен, списании начисленных штрафных санкций и урегулировании других взаимных претензий", - говорится в нем.

Отмечается, что осуществление сделки "Укртрансгазом" урегулирует претензию Корпорации Частных Иностранных Инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) об урегулировании убытков к правительству Украины, поскольку контракты на поставку газа "ЭРУ Трейдинг" "Укртрансгазу" покрыты страховыми полисами OPIC - самостоятельного правительственного агентства США, которое помогает американским компаниям инвестировать в развивающиеся рынки.

Также в сообщении отмечается, что "Укртрансгаз" и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" продолжают искать решение по урегулированию ситуации с дефицитом средств "Укртрансгаза".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" отказался помогать "Укртрансгазу" гасить долги и признал ситуацию критической.

Также дефицит средств "Укртрансгаза" может привести к дефолту компании.

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