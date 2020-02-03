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03 февраля 2020, понедельник, 10:43 15
Экономика 2020-02-03T10:43:37+02:00
Українські Новини
В январе продажи новых легковых автомобилей повысились на 35%

В январе продажи новых легковых автомобилей повысились на 35%

Александр Дмитриенко
Автомобили, продажи автомобилей, Укравтопром, Toyota

В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 35% до 7,1 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyot в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга" - говорится в сообщении.

В то же время, январский лидер прошлого года – Renault, несмотря на 31% рост, опустился на ступеньку ниже с результатом 1055 авто.

"Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 шт. Чешская Skoda, год назад замыкавшая лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место", - говорится в сообщении.

Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12% до 436 авто.

Также в ТОП-10 продаж января 2020 года вошли такие марки: Hyundai – 362 шт. (+8%); Volkswagen – 323 шт. (+18%); Merctdes-Benz – 269 шт. (+84%); Peugeot– 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

Согласно сообщению, по итогам января самым востребованным автомобилем на украинском рынке новых легковых автомобилей стал автомобиль Toyota RAV-4- 513 продаж.

Как сообщали Українськi Новини,Топ-5 автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в 2019 году

В 2019 продажи легковых электромобилей выросли на почти треть, 92% из них - б/у

в 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи новых легковых автомобилей повысились на 8% до 88,5 тыс. единиц.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.

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