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08 января 2020, среда, 14:20 394
Экономика 2020-01-08T14:20:38+02:00
Українські Новини
В 2019 украинцы стали больше покупать б/у автомобили

В 2019 украинцы стали больше покупать б/у автомобили

Григорий Яковенко
Автомобили, продажи б/у автомобилей, Авторынок

В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи подержанных автомобилей в Украине увеличились в 3,5 раза или на 291,3 тыс. единиц до 408,1 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

"Всего по итогам года на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества охватили машины происхождением из стран Европейского Союза", - говорится в нем.

Ассоциация отмечает, что такой всплеск регистраций импортных подержанных автомобилей спровоцировала либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине.

Кроме того, в 2019 году регистрация б/у автомобилей почти в 5 раз превысила продажи новых автомобилей.

Маркой - лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, стала Volkswagen и в 2019 украинцы поставили на учет 74,856 тыс. автомобилей, что в 16 раз больше, чем поставлено новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Opel с показателем 34,893 старых авто, что в 93 раза больше, чем новых автомобилей.

Renault заняла третье место - 31,994 тыс. авто с пробегом, что вдвое больше продаж новых.

Четвертой стала Skoda - 31,920 тыс. автомобилей, что более чем в 5 раз больше новых.

И на пятом месте расположился Ford с результатом 28,202 тыс. машин, что в 16 раз больше, чем было куплено новых авто марки в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 28% до 1,5 тыс. единиц.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились.

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