Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського

В той час, як у Раді не виключають відставку Кабміну, уряд виконав 30 завдань, поставлених перед ним Президентом Володимиром Зеленським, 13 виконав частково, 9 - не виконав.

Про це сказано в повідомленні пресслужби президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

Зеленський 4 лютого провів нараду в Офісі президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань і планів на найближче майбутнє.

"Видано два укази президента щодо завдань уряду і парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконано частково або у процесі виконання, дев'ять завдань не виконано", - сказав Зеленський.

Зокрема, Міністерство розвитку громад і територій не виконало завдання з розробки законопроєкту про підвищення здатності Агентства регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, а також розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища не виконало завдання щодо укладання угоди про розподіл продукції та про введення системи інтегрованих дозволів на викиди забруднюючих речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення.

Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень.

Зеленський доручив Кабміну забезпечити погашення заборгованості із зарплат шахтарям і розробити концепцію реорганізації вугільної галузі; ввести електронну акцизну марку, підготувати "Укрспирт" до приватизації, активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту. Президент, крім того, доручив Кабміну до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "Інвестиційна няня" (Investment nanny).

Зеленський також наголосив на важливості початку масштабного будівництва доріг і продовження реформи медичної галузі.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський на початку листопада 2019 року кількома указами дав низку завдань Кабміну для виконання до кінця року, за результатами виконання яких мав намір дати оцінку ефективності роботи Кабміну.

Після скандалу, пов'язаного нібито прослуховуванням Олексія Гончарука 17 січня прем'єр-міністр подав заяву про відставку.

Зеленський після заяви Гончарука про відставку сказав, що дає уряду шанс, але доручає зробити кілька кроків, у тому числі провести кадрові зміни, розділити деякі раніше об'єднані міністерства та врегулювати питання з зарплатами і преміями керівникам міністерств і держкомпаній. Однак Гончарук не представив Раді звіт про роботу Кабміну до 4 лютого за дорученням Президента Володимира Зеленського.