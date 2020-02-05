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05 лютого 2020, середа, 14:27 16
Транспорт 2020-02-05T14:27:19+02:00
Українські Новини
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати

Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати

Елена Литвин
Укрзалізниця, Євген Кравцов, Желько Марчек, Голова правління
Желько Марчек. Скрін: youtube.com/Радио Голос Столиці
Желько Марчек. Скрін: youtube.com/Радио Голос Столиці

Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желька Марчека, замість звільненого Кравцова Євгена.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 64-р від 5 лютого, передають Українські Новини.

Згідно йому, Кабмін тимчасово поклав, до призначення в установленому порядку голови правління АТ "Укрзалізниця", виконання обов'язків голови правління вказаного товариства на члена правління Марчека.

Згідно з інформацією на сайті АТ, він був призначений членом правління 24 червня 2016 року.

В 2014-2015 роках Марчек був незалежним членом наглядової ради компанії "Укрросметал".

За січень 2020 року Марчек задекларував 396 025 гривень заробітної плати за основним місцем роботи - "Укрзалізниця".

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на Кравцова і голови наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку.

Тим часом, керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримував зарплату 812 тис. гривень на місяць.

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