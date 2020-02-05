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  • Кличко призначив обвинуваченого в корупції Осипова директором Департаменту КМДА, – ЗМІ
05 лютого 2020, середа, 13:51 171 Документ
Політика 2020-02-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
Кличко призначив обвинуваченого в корупції Осипова директором Департаменту КМДА, – ЗМІ

Кличко призначив обвинуваченого в корупції Осипова директором Департаменту КМДА, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, Валентин Осипов, КМДА, Корупція
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко призначив фігуранта кримінальної справи Валентина Осипова на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

"Призначити Осипова Валентина Олександровича, за результатами конкурсу, на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації з 6 лютого 2020 року з посадовим окладом згідно зі штатним розкладом", – йдеться в розпорядженні за підписом Кличко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Осипов ще в 2017 році, будучи на той момент заступником глави комунальної корпорації "Київавтодор", створив злочинну групу, яка під прикриттям глави "Київавтодору" Олександра Густєлєва розкрадала кошти столичного бюджету, виділені на утримання і ремонт столичних доріг та мостів. Так, в одному з епізодів, "Київавтодор" уклав договори на 37 млн гривень, однак майже третина цієї суми (11 млн гривень) була виведена на підставну фірму й переведена у готівку. Повідомлялося також, що ці 11 млн гривень – лише невелика частина вкраденого Валентином Осиповим у киян. При цьому спійманий за руку Осипов сам визнав свою провину. Справу передано до прокуратури та Шевченківського районного суду м. Києва.

ЗМІ неодноразово писали й про інші кримінальні справи та обшуки щодо Густєлєва та Осипова. Так, у 2017 році було відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки чиновниками "Київавтодору" грошей на ремонт вулиці Алма-Атинської. У тому ж році в корпорації проводила обшуки Служба безпеки України. А в 2018 році правоохоронці викрили масштабну аферу, в результаті якої було "освоєно" 320 млн бюджетних гривень. Всього за цей рік щодо посадовців "Київавтодору" було відкрито 4 кримінальні справи.

Також ЗМІ писали, що запорукою "успіху" Валентина Осипова є заступництво з боку Олександра Густєлєва, який в свою чергу близько дружив з Віталієм Кличком. Неодноразово повідомлялося про їхні спільні відвідування лазні, катання на мотоциклах та інших епізодах спільного проведення часу. Крім цього, публікувалася інформація про роман Густєлєва з заступником міністра інфраструктури Наталією Форсюк, що також відбилося на просуванні його протеже Осипова по службі.

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