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  • Журналіст щодо призначення Осипова: Фігурант кримінальних справ про корупцію не повинен обіймати посаду в КМДА
22 січня 2020, середа, 12:29 367
Політика 2020-01-22T14:15:03+02:00
Українські Новини
Журналіст щодо призначення Осипова: Фігурант кримінальних справ про корупцію не повинен обіймати посаду в КМДА

Журналіст щодо призначення Осипова: Фігурант кримінальних справ про корупцію не повинен обіймати посаду в КМДА

Петро Стуженко
Сергій Руденко, Валентин Осипов, Віталій Кличко, КМДА, Київавтодор
КМДА, Мерія Фото: КМДА
КМДА, Мерія Фото: КМДА

Фігурант корупційного кримінального провадження Валентин Осипов не повинен обіймати посаду в Київській міській державній адміністрації. Таку думку висловив журналіст Сергій Руденко на своїй сторінці у Facebook.

"Фігурант корупційного кримінального провадження Валентин Осипов не повинен обіймати посаду в КМДА! Віталій Кличко розпорядився визнати результати конкурсу на посаду начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Напередодні Нового року ним став заступник голови "Київавтодору" Валентин Осипов. Це той самий Осипов, який проходить як обвинувачений за кримінальним провадженням про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом № 757/11706/19-к. Тобто людину підозрюють у скоєнні злочину, а він у цей самий час бере участь у конкурсі на посаду та отримує її", - повідомив журналіст.

Він підкреслив, що про слухання справи було відомо ще до проведення конкурсу. На підтвердження своїх слів телеведучий також опублікував скриншот з сайту Печерського райсуду.

"Відверто скажу: я в шоку. Бо ще до проведення цього конкурсу на посаду було відомо, що ця справа вже розглядається в Печерському райсуді. І, як вказано на сайті Печерського райсуду (дивіться скрин), наступна дата розгляду справи - 16 березня цього року. Невже конкурсній комісії і голові КМДА ніхто не повідомив про це? Чому людину, яку підозрюють у відмиванні доходів, взагалі допустили до участі в конкурсі? І найголовніше питання - що робитиме мер Києва, коли Осипова суд таки визнає винним? Як на мене, міський голова столиці мусив би публічно пояснити свою позицію щодо цього призначення", - підсумував Сергій Руденко. 

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