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04 лютого 2020, вівторок, 20:45 3
Судова влада 2020-02-04T21:27:07+02:00
Українські Новини
НАБУ вручило Мунтяну підозру про вимагання $400 тис. хабара

НАБУ вручило Мунтяну підозру про вимагання $400 тис. хабара

Ярина Вацяк
НАБУ, Хабар, Корупція, Іван Мунтян
Іван Мунтян. Фото:molbuk.ua
Іван Мунтян. Фото:molbuk.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") про підозру у вимаганні 400 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

За даними слідства, Мунтян в липні 2019 року попросив одного з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Наслідок задокументувало, що в період з серпня по жовтень 2019 року Мунтян отримав частину хабара в сумі 180 тис. доларів від підприємця.

Крім цього, детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу щодо Мунтяна за підозрою в отриманні хабара в сумі 180 тис. доларів.

16 жовтня 2019 року НАБУ провело обшуки в Чернівецькій обласній раді.

Також  суд заарештував майно Мунтяна і не дає йому користуватися iPhone.

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