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20 листопада 2019, середа, 17:37 216
Зовнішня політика 2019-11-20T19:30:03+02:00
Українські Новини
Кличко почав розповідати Європі про свою опозиційність до Зеленського

Кличко почав розповідати Європі про свою опозиційність до Зеленського

Віталій Кличко, Мер Києва, Президент України, Володимир Зеленський, Європейський парламент, Міхель Галер
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко почав заявляти в Європі про свою опозиційність до Президента України Володимира Зеленського та його політичної сили - партії "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив член Європейського парламенту Міхель Галер.

Європарламентар написав про те, що зустрів Кличка разом з Юлією Тимошенко на відкритті конгресу EPP ( European People's Party), який проходить 20-21 листопада в Загребі (Хорватія).

"Я випадково зустрічаю Віталія Кличка та Юлію Тимошенко по дорозі на відкриття конгресу ЕРР. Обидва знаходяться в опозиції до нової парламентської більшості. Подивимося, що вони розкажуть", - написав член Європарламенту.

Своє повідомлення у соцмережі Facebook Галер супроводив спільною фотографією Кличка та Тимошенко.

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