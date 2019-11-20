Кличко почав розповідати Європі про свою опозиційність до Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко почав заявляти в Європі про свою опозиційність до Президента України Володимира Зеленського та його політичної сили - партії "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив член Європейського парламенту Міхель Галер.

Європарламентар написав про те, що зустрів Кличка разом з Юлією Тимошенко на відкритті конгресу EPP ( European People's Party), який проходить 20-21 листопада в Загребі (Хорватія).

"Я випадково зустрічаю Віталія Кличка та Юлію Тимошенко по дорозі на відкриття конгресу ЕРР. Обидва знаходяться в опозиції до нової парламентської більшості. Подивимося, що вони розкажуть", - написав член Європарламенту.

Своє повідомлення у соцмережі Facebook Галер супроводив спільною фотографією Кличка та Тимошенко.