Киян закликають не виїжджати на приватних авто в місто 5 лютого через сніг та ожеледицю

Київська міська державна адміністрація (КМДА) закликає мешканців не виїжджати на приватних автомобілях у місто 5 лютого через сніг та ожеледицю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.



У середу, 5 лютого, синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледицю на дорогах і утворення снігового покриву висотою 5-10 см.



У зв'язку з цим КМДА просить водіїв при можливості утриматися від поїздок на приватних авто, щоб не заважати роботі спецтехніки та не влаштовувати заторів на дорогах столиці.



На час опадів рекомендується віддати перевагу громадському транспорту для пересування містом. Крім цього, адміністрація просить не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в не передбачених для цього місцях, так як авто, що заважають проходженню снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані.



Зазначається, що працівники підприємства "Київавтодору" готові залучити до роботи 418 одиниць снігоприбиральної техніки.



Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого в Україну увірветься справжній південний циклон. Погода істотно ускладниться - сильні опади, штормовий вітер.