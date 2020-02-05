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05 лютого 2020, середа, 13:15 12 Документ
Суспільство 2020-02-05T14:30:02+02:00
Українські Новини
Укрпошта назвала "комерційною таємницею" зарплату свого начальника, яка більше, ніж у Трампа

Укрпошта назвала "комерційною таємницею" зарплату свого начальника, яка більше, ніж у Трампа

Павло Твердохліб
Укрпочта, Ігор Смілянський, зарплата Смілянського, Зарплата, Інформаційний запит, Таємниця
Смілянський Ігор, Укрпошта. Фото: ЕспресоТВ
Смілянський Ігор, Укрпошта. Фото: ЕспресоТВ

В акціонерному товаристві "Укрпошта" відмовилися оприлюднити рівень грошових виплат, які здійснюються на користь генерального директора цього підприємства Ігоря Смілянського. Такі висновки можні зробити з відповіді на інформаційний запит Інформаційного агентства Українські Новини, отриманої від заступника генерального директора даного товариства з фінансових питань Максима Палія.

При цьому, в листі йдеться, що "розмір посадового окладу генерального директора АТ "Укрпошта" встановлено постановою Кабінету міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об‘єднань державних підприємств".

Проте, як зазначається в листі, "Акціонерне товариство "Укрпошта" створено Міністерством інфраструктури України шляхом реорганізації (перетворення) Українського державного підприємства поштового зв‘язку "Укрпошта".

Отже, після завершення реорганізації, АТ "Укрпошта" не є державним підприємством, та не утримується за рахунок бюджетних коштів".

В листі окремо підкреслено, що "джерелом фінансування АТ "Укрпошта" є власний капітал та кошти отримані від господарської діяльності... Жодних виплат з Державного бюджету України з 01.01.2019р. на користь генерального директора АТ "Укрпошта" не здійснювалось".

Тому, посилаючись на "комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ "Укрпошта", інформація про умови контракту з генеральним директором та відомості про заробітну плату віднесено до інформації, що становить конфіденційну інформацію  та комерційну таємницю товариства", - констатується у відповідному листі.

Як повідомляло агентство, Міністерство інфраструктури України не володіє інформацією про розмір посадового окладу та суму заробітної плати в 2019 році генерального директора Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Разом із тим, щомісячна зарплата генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році становитиме 1,9 млн гривень. Про це свідчать дані, опубліковані першим секретарем Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Ліною Кущ в соцмережі Facebook. Зарплата глави "Укрпошти" в 1,9 млн гривень за місяць і 22,8 млн гривень (951,2 тис. доларів за курсом валют від НБУ на 13 січня) в рік в два рази перевищує оклад президента США, який складає 400 тис. доларів.

Своєю чергою, зарплата генерального поштмейстера Сполучених Штатів Меган Дж. Бреннан з доплатами і пенсією на 23,3 тисячі доларів нижча, ніж зарплата з преміями і доплатами у генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського. Про це свідчать дані сайту Latest Stamp News з посиланням на фінансову звітність USPS.

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